Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Freiburg (ots)

Freiburg, B 3, Isfahanallee

Heute gegen 13.50 h, befuhr ein 22 jähriger Kradlenker mit seinem Motorrad die B3 in Richtung Freiburg, kurz nachdem er die die Bahnnunterführung durchquert hatte kam der in der langgezogenen Rechtskurve alleinbeteiligt zu Fall. Durch den Sturz wurde er schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in eine nahegelegen Klinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Verkehrspolizei Freiburg geführt. Die beiden Fahrbahnen stadtweinwärts mussten für ca. 1,5 Stunden, ab Höhe Mooswaldallee, gesperrt werden.

