Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jugendliche von Unbekannten in Tumringen angegriffen und verletzt

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Lörrach, Ortsteil Tumringen

Zwei Jugendliche wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 23./24.12.2019, Opfer einer Körperverletzung. Sie befanden sich gegen 01:40 Uhr auf dem Nachhauseweg im Grüttweg, als sie von drei bislang unbekannten Personen angesprochen wurden. Diese forderten zunächst ein Feuerzeug, was ihnen auch ausgehändigt wurde. Als der Jugendliche das Feuerzeug zurückforderte, wurde er durch einen der Täter getreten. Ein Anderer schlug ihm danach unvermittelt ins Gesicht, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen davontrug. Der Begleiter des Jugendlichen wurde in der Folge durch eine Ohrfeige ebenfalls leicht verletzt.

Die männlichen Täter wurden als ca. 19 Jahre alt beschrieben. Einer soll eine orangefarbene Jacke und eine Brille getragen haben. Ein Anderer soll von kleiner Statur und mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein. Über die dritte männliche Person ist lediglich bekannt, dass diese eine braune Lederjacke trug.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07621/176-0 um Hinweise zu den bislang unbekannten Personen.

