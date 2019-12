Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Unfallflucht - Kleintransporter kollidiert mit Pickup

Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Nettomarktes im Stühlinger in Heitersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei dürfte ein weißer Kleintransporter beim Rangieren oder Ausparken mit einem geparkten Pickup kollidiert sein und hat dabei Sachschaden verursacht. Ohne sich um die Beschädigung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Er müsste im Heckbereich beschädigt sein.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können. Zum Verursacherfahrzeug gibt es bislang noch keine weiteren Erkenntnisse.

