Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau

B31 - Holztransporter quert von Parkplatz verbotswidrig die B31 und verursacht einen Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Der 38-jährige Fahrer eines Lkw mit zweiachsigem Anhänger (Kurzholztransport) fährt am Freitag, 20.12.2019, um 17.15 Uhr von einem Parkplatz in Höhe Oberhöllsteig auf die B31 ein und will über die doppelt durchgezogene Linie verbotswidrig nach links in Richtung Donaueschingen abbiegen. Als der Lastzug die Fahrbahn überquert, kommt ein Pkw in Richtung Freiburg herangefahren und kollidiert mit dem zweiachsigen Anhänger des ungeladenen Lastzugs. Der 46-jährige Pkw-Fahrer war zuvor seinerseits aus noch ungeklärter Ursache nach links auf den Überholfahrstreifen für den Gegenverkehr geraten. Der 46-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 42000,- EUR. Der Pkw mit Totalschaden musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

