POL-FR: Ihringen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag, den 20.12.2019 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der K4928 zwischen Ihringen und Breisach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer übersah in Folge der Witterungsverhältnisse den Radfahrer, welcher ohne Beleuchtung in Richtung Breisach fuhr. Durch Auffahren auf den Radfahrer stürzte dieser zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. Zudem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR an PKW und Fahrrad.

