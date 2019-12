Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unbekannte versuchen, in mehrere Wohnhäuser einzubrechen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (Freitag-Sonntag, 20.-23.12.2019) hat die Polizei mehrere Einbruchsversuche in Emmendingen registriert. Bislang sind sechs Versuche bekannt geworden (Ahornweg und Am Schießrain). In allen Fällen sind Hebelspuren an den Haupteingangstüren der Wohnanwesen festgestellt worden.

Die Kripo Emmendingen sucht Zeugen: Wer hat am vergangenen Wochenende im Ahornweg oder "Am Schießgraben" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0)

+++So schützen Sie sich vor Einbrechern+++

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de

Kontakt zur kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Freiburg/Emmendingen: 0761/29608-25

