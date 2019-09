Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht - geparkter VW Golf beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einen geparkten VW Golf hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstagabend, 07.09.2019, bis Montagmorgen, 09.09.2019, in WT-Tiengen angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro. Am VW, der in der Schillerstraße an der Einmündung zur Westendstraße abgestellt war, wurde die hintere linke Fahrzeugseite beschädigt. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283.

