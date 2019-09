Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Rollerfahrer stürzt, prallt gegen geparktes Auto und flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 09.09.2019, ist in Weilheim-Rementschwiel ein Rollerfahrer gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend geflüchtet. Gegen 17:00 Uhr war der unbekannte Rollerfahrer auf der Straße Stegmatte, die am Ortsausgang in Richtung Brunnadern liegt, zu Fall gekommen und war dabei mit dem stehenden Skoda kollidiert. Dabei wurde die Kofferraumklappe erheblich eingedellt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 1000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Rollerfahrer seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07751 8316-531).

