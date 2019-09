Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruchversuch in Schreibwarengeschäft - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Freiburg (ots)

Einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen hat die Polizei am Dienstagmorgen, 10.09.2019, im Freiburger Stadtteil Mooswald. Ein aufmerksamer Nachbar hatte gegen 1.15 Uhr die Polizei verständigt, weil er auffällige Knack-Geräusche von einem Nachbargebäude hörte.

Beim Eintreffen der ersten Streife konnten Einbruchspuren an der Tür eines Schreibwarengeschäfts in der Elsässer Straße festgestellt werden. Weitere Zeugen vor Ort gaben an, ein Mann habe versucht die Eingangstür zum Laden aufzubrechen. Als sie ihn ansprachen, sei er geflüchtet.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter im Sonnenäckerweg festgestellt werden. Der 41-Jährige konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Bei dem Einbruchversuch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

oec

