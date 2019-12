Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019 kam es gegen 19:00 Uhr in der Bötzinger Straße in Gottenheim zu einem Verkehrsunfall. Die 62-jährige Unfallverursacherin missachtete an einer abknickenden Vorfahrtsstraße die geltende Vorfahrtsregelung, wodurch es zur Kollision mit einem weiteren PKW kam. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell