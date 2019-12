Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - PKW beim Einparken beschädigt

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019 kam es gegen 18:00 Uhr in Ihringen in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 67-jährige Unfallverursacher fuhr beim Versuch seinen PKW einzuparken rückwärts auf ein weiteres Auto auf, wodurch an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000EUR entstand. Das Unfallgeschehen wurde vermutlich von einem Zeugen beobachtet, welcher nun gebeten wird sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer: 07667- 91170 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell