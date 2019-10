Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf/Kirchen (ots)

Am 25.10.2019 kam es 22:00Uhr in der Ortsdurchfahrt Kirchen OT Wehbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei geriet der Unfallverursacher aus bislang ungeklärten Gründen in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite und touchierte den Außenspiegel des Geschädigten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte der Verursacher sich von der Unfallstelle. An der Unfallstelle blieb der Spiegel des Unfallverursachers zurück.

Hinweise bitte an die PI Betzdorf unter der Rufnummer 02741/926-0.

PI Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

