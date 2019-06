Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 174 vom 23.06.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Wassenberg versuchte Brandstiftung In der Sonntagnacht versuchten unbekannte Täter, gegen 04:00 Uhr in einem Haus an der Marienstraße Feuer zu legen. Durch ein auf "Kipp" gestelltes Fenster wurde eine brennende Flüssigkeit gegossen, die allerdings von selber erlosch. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass es nicht zu einem größeren Brand kam, es entstand jedoch Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Selfkant- Tüddern Diebstahl aus PKW In der Nacht zum Samstag wurde auf der Oligstraße ein PKW Seat aufgebrochen. Es wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Navigationsgerät und andere persönliche Gegenstände entwendet.

Hückelhoven Zigarettenautomat aufgebrochen Am Samstag wurde in den Vormittagsstunden ein auf der Rheinstraße aufgestellter Zigarettenautomat aufgebrochen. Offensichtlich konnten dem Automaten Tabakwaren entnommen werden.

Hückelhoven Motorroller ausgebrannt Am Samstagmorgen wurde auf dem Schlackerweg ein ausgebrannter Motorroller aufgefunden. Dieser wurde geraume Zeit vorher auf dem Luxweg entwendet. Das Fahrzeug hatte nur noch Schrottwert.

Waldfeucht Einbruch in Getränkemarkt In der Nacht zum Samstag drang ungebetener Besuch in einen Getränkemarkt an der Johannesstraße ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster drang man in die Büroräume ein und durchsuchte diese. Es wurden Bargeld und Rauchwaren entwendet.

i.A. Nause, PHK

