Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Hotel

Freiburg (ots)

Mehrere Täter sind in der Nacht zum Samstag, 21.12.2019, in ein Hotel in Höchenschwand eingebrochen. Vermutlich durch ein Fenster drangen die Einbrecher in das Hotel ein, öffneten im Bereich der Rezeption gewaltsam die Schränke und nahmen einen kleinen Tresor mit. Die Einbrecher waren auf Bargeld aus. Der genaue Diebstahlsschaden steht noch nicht fest. Die Tatzeit lag zwischen 03:00 und 04:30 Uhr. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, soll dies bitte melden (Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0).

