Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee

Feldberg - Zwei Verkehrsunfälle auf schneebedeckter Fahrbahn

Freiburg (ots)

Aufgrund witterungsbedingt schneeglatter Fahrbahn geriet zunächst am 22.12.2019, um 13.45 Uhr auf der B317, in Höhe der Abfahrt in Richtung Parkhaus, ein Pkw nach rechts gegen den Bordstein. Der 36-jährige Fahrer geriet daraufhin mit seinem Pkw nach links über den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der 36-Jährige blieb unverletzt; am Pkw entstand Sachschaden in Höhe ca. 4000,- EUR. Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Auf der L146, Gemeinde Schluchsee, geriet um 20.15 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Pkw ins Rutschen und landete im Straßengraben. Da sich dort ein größerer Stein befand wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er ebenfalls durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 2500,- EUR geschätzt.

