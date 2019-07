Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Diebstahl aus Strandbar

Täter entwenden Getränke und iPad

Kalkar (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und Donnerstag (11. Juli 2019), 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Überseecontainer auf, der als Lager für die derzeit aufgebaute Strandbar auf dem Marktplatz dient. Auch an einem dort abgestellten Kühlanhänger machten sie sich zu schaffen. Die Täter entwendeten mehrere Getränkekisten mit Softdrinks, ca. 40 Liter Spirituosen und ein iPad. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

