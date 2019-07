Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Diebstahl aus Zigarettenautomat (Nachtrag zur Meldung vom 11. Juli 2019, 08:24 Uhr)

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Bereits am frühen Mittwochmorgen (10. Juli 2019) gegen 03:30 Uhr hatten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte an der Hauptstraße zu schaffen gemacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4320477). Am Donnerstag (11. Juli 2019) gegen 5:20 Uhr sah nun eine Anwohnerin einen Mann auf einem Fahrrad sitzend vor dem gleichen Automaten, der mit einem Kuhfuß an dem Gerät manipulierte. Die Person entwendete Bargeld aus dem Zigarettenautomaten und flüchtete anschließend mit dem Rad über die Vluyner Straße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn. Die Zeugin beschreibt den Mann als ca. 25 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart. Er trug eine Jacke mit Camouflage-Muster in schwarz, grau und weiß, sowie Jeans und hatte eine Kapuze auf. Das Fahrrad war schwarz. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. (cs)

Kreispolizeibehörde Kleve

