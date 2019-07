Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Weitere Motorradfahrer als Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Sonntag (16. Juni 2019) gegen 14.00 Uhr verletzte sich ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Goch auf der Straße Hülmer Deich bei einem Verkehrsunfall schwer. (siehe Pressemitteilung vom 17. Juni 2019, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4298676 ) Es liegen Hinweise darauf vor, dass eine Gruppe anderer Motorradfahrer im genannten Zeitraum an der Unfallstelle vorbeigefahren ist. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Goch unter Telefon 02823-108 1560 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

