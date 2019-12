Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unbekannter filmt durch gekipptes Fenster der Toilette

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, 19.12.2019, durch das gekippte Fenster der Gästetoilette eines Hauses in Klettgau-Geißlingen mit seinem Handy Aufnahmen gemacht. Gegen 21:00 Uhr hatte eine Frau das Handy entdeckt, als sie auf der Toilette war. Obwohl die Frau den Tatverdächtigen sofort verbal anging, ließ sich dieser zunächst nicht von seinem Tun abbringen, sprach sogar die Frau an und filmte weiter. Erst als die Frau die Toilette verließ, ergriff er die Flucht. Draußen wurden dann Schuhspuren und ein Blumentopf unter dem Fenster festgestellt, den der Tatverdächtige als Aufstiegshilfe benutze, um an das gekippte Fenster zu kommen. Es handelte um einen Mann, der aktzentfrei deutsch sprach. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise und gleichgelagerter Vorfälle.

