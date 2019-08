Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit 117 km/h innerorts unterwegs

Finnentrop (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr musste die Polizei gleich zwei Mal hinsehen: Ein Sprinter fuhr innerorts auf der Attendorner Straße in Fahrtrichtung Heggen mit 117 km/h an den Beamten vorbei - und damit 67 km/h zu schnell. Erlaubt sind auf der Straße 50 km/h. Die Regelbuße für eine solche Überschreitung beträgt 480 Euro und drei Monate Fahrverbot. Der 21-jährige Fahrer war zwar mit Abstand der "Schnellste" an diesem Tag, doch die Beamten stellten hier innerhalb von eineinhalb Stunden 20 Verstöße fest.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell