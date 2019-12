Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Einbruch in Postzustellstützpunkt

Im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen brachen Unbekannte in den Stützpunkt eines Postzustellers in der Freiburger Straße ein. Die Täter entwendeten hierbei einen schweren Tresor in dem sich Geld befand. Die Polizei bitte um Mitteilung, wenn im Bereich der Tankstelle, bzw. den angrenzenden Parkplätzen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen ist. Außerdem werden Zeugen gesucht, welche die rote Rundumleuchte gesehen haben. Polizei Elzach, Tel: 07682 909196.

