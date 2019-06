Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190603 - 602 Bundesautobahn 3: Autofahrer verstorben - Nachtrag zu unserer Meldung Nr. 579: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Wie bereits bekannt kam es am Montagabend auf der A3 zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei ein BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Andere Fahrzeuge waren nach aktuellem Erkenntnisstand nicht in den Unfall involviert.

Der 40-jährige Autofahrer ist am Freitagabend im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben.

Der konkrete Unfallhergang ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

