Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lagerhalle- Täter nehmen Laderampe mit

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl an der Tonstraße in Bünde gerufen. Zwei bisher unbekannte Täter erkundigten sich gegen 11.45 Uhr bei einer Firma nach Altmetall. Durch einen Mitarbeiter der Firma wurde den Unbekannten diverses Altmetall zum Mitnehmen übergeben. Anschließend entfernten sich die Täter vom Firmengelände mit einem dunkelblauen Mercedes Sprinter. Durch den Mitarbeiter wurde kurze Zeit später festgestellt, dass die Unbekannten beim Aufladen des Altmetalls eine Laderampe entwendeten. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind das flüchtige Fahrzeug oder die beiden männlichen Personen im Bereich Bünde ebenfalls aufgefallen oder sind sogar durch diese nach Altmetall gefragt worden. Die beiden Täter werden beschrieben mit ca. 20-24 Jahren und ca. 165cm groß. Beide hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und eine dunkle Kurzhaarfrisur. Beide Täter trugen eine dunkle Hose, jedoch einer der Täter ein dunkles und einer ein helles Oberteil. Wer Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

