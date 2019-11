Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Überfall auf EDEKA Markt

Fulda (ots)

Am Freitagabend überfiel um 20.30 Uhr in Bad Hersfeld-Johannesberg ein bislang unbekannter Täter den EDEKA Markt im Douglasienweg. Er bedrohte die Angestellten des Marktes mit einer Waffe und erlangte Bargeld. Er flüchtete aus dem Markt in unbekannte Richtung. Die Angestellten blieben bei dem Überfall glücklicher Weise unverletzt.

Der Flüchtige ist 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von leicht korpulenter Statur. Er hatte eine ausgeprägte Gesichtsbehaarung und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er war mit einer dunklen Jacke und einer kakifarbenen Hose bekleidet.

Die Polizei erbittet Hinweise zu möglichen Beobachtungen am Tatort oder zur Person unter 0661 / 105-0.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

