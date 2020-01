Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung - Unsere Einstellungsberater informieren

Montabaur (ots)

Auch im Jahr 2020 starten die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Koblenz wieder voll durch. Unter dem Motto "Mit Realschulabschluss in den Streifenwagen" findet Mittwoch, 29. Januar 2020, ab 18:00 Uhr Unsere erste Infoveranstaltung in den der Räumen der Polizeidirektion Montabaur, Koblenzer Straße 15, 56410 Montabaur statt.

Hier werden alle Fragen rund um den Polizeiberuf und insbesondere zu

- Bewerbungsvoraussetzungen, - Auswahlverfahren, - Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" an der HBFS in Lahnstein - Studium - und den beruflichen Perspektiven bei der Polizei Rheinland-Pfalz

beantwortet. In der ca. 90-minütigen Veranstaltung werden alle Informationen gegeben, die für den Einstieg in den spannenden und abwechslungsreichen Beruf benötigt werden. Schülerinnen und Schülern mit Sekundarabschluss I bietet der Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" die Möglichkeit, in zwei Jahren die Fachhochschulreife zu erwerben und damit die Voraussetzung zum anschließenden Bachelor-Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erlangen. Alle Interessierten und deren Eltern sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf den Besuch.

Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf gibt es auf unserer Internetseite www.polizei.rlp.de/karriere, telefonisch bei unseren Einstellungsberatern Manuel Neumann, Telefon 0261/103-2209 und Rita Becker, Telefon 0261/103-2266 oder per Mail an ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de

