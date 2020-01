Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Verkehrsunfallflucht auf McDonalds Pakrplatz

Rennerod (ots)

Am 15.01.2020, zwischen 19.50 Uhr und 20.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des McDonalds in Rennerod ein geparkter Pkw Suzuki beschädigt. Ein anderes Fahrzeug kollidierte mit dem rechten Außenspiegel des geparkten Pkw, sodass dieser beschädigt wurde und zu Boden fiel. Der Unfallverursacher nahm das Spiegelgehäuse an sich und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei in Westerburg, 02663-98050, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell