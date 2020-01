Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbrüche in Kindergarten und Grundschule Nastätten ***Zeugen gesucht***

Nastätten (ots)

In der Nacht vom 11.01.2020 auf den 12.01.2020 kam es zu Einbrüchen in die Grundschule Nastätten und in den benachbarten Kindergarten. Der oder die Täter gelangten nach gewaltsamer Öffnung ins Innere der Gebäude und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld in geringer Höhe. Der entstandene Sachschaden ist erheblich. Aufgrund einer erst am 13.01.2020 bekannten Zeugenmeldung kann der Tatzeitraum auf die Zeit um Mitternacht eingegrenzt werden. Die Polizei St. Goarshausen fragt nach weiteren Hinweisen und bittet darum, bei verdächtigen Feststellungen sofort verständigt zu werden.

