Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, LKW touchiert entgegenkommenden PKW auf B414

Marzhausen, B 414 (ots)

Der Geschädigte befuhr am Dienstag, 14.01.2020, gegen 15:10 Uhr, mit seinem Pkw die B 414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Hachenburg. In Höhe der Gemarkung Marzhausen kam ihm ein LKW mit Anhänger entgegen. Der LKW-Fahrer verstieß gegen das Rechtsfahrgebot, geriet zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seiner linken Fahrzeugseite mit der linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden PKW. Am PKW entstand Sachschaden. Der LKW entfernet sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580).

