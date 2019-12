Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher in Grevenbroich und Kaarst unterwegs

Grevenbroich/Kaarst (ots)

Am Freitag (Nikolaus, 06.12.) gerieten Wohnungen in Grevenbroich und Kaarst ins Visier von Langfingern.

In der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür Zugang zu einem Haus an der Straße "Am Jägerhof" in Grevenbroich-Hülchrath. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Uhren. Die genaue Höhe der Beute wird noch ermittelt.

In Kaarst-Büttgen ereignete sich in der Zeit zwischen 8:40 Uhr und 11:25 Uhr ein Einbruchsversuch in ein Haus an der Orffstraße. Die unbekannten Täter scheiterten jedoch an der Hauseingangstür.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Tipps, wie man sich selbst vor Einbrechern schützen kann, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

