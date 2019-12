Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Drogen in Wohnung sicher - Neusser vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Am Sonntagabend (08.12.), gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Weckhoven den Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Ein 21 Jahre alter Neusser war ins Visier der Ordnungshüter geraten, nachdem Anwohner deutlichen Geruch von Cannabis wahrgenommen hatten. Nachdem die Beamten die Quelle des verdächtigen Duftes lokalisiert hatten, öffnete ihnen nach mehrfachem Klingeln an der betroffenen Wohnung ein nervös wirkender Mieter. Der Grund für sein Verhalten war auch schnell ersichtlich. In seiner Wohnung stellten die Ordnungshüter neben mehreren hundert Gramm Marihuana, dutzenden Ecstasy Tabletten und knapp zehn Gramm Amphetamine, auch diverses Verpackungsmaterial und eine Feinwaage sicher.

Der Wohnungsinhaber wurde aufgrund der Gesamtumstände wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Beamte des Fachkommissariats übernahmen die andauernden Ermittlungen.

