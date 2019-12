Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende in Neuss - Nutzen Sie das kostenlose Beratungsangebot der Polizei am Mittwoch, 11.12.2019

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Im Neusser Stadtgebiet kam es am Wochenende zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

In Neuss-Reuschenberg stiegen Unbekannte am Freitag (06.12.) über ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus an der Enzianstraße ein. Die Tat ereignete sich zwischen 17:40 Uhr und 19:50 Uhr. Die Tatverdächtigen durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Reichlich Beute machten Einbrecher im Neusser Stadionviertel am Grefrather Weg am Samstag (07.12.). Zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr drangen die Täter in zwei Einfamilienhäuser ein. Ein aufgehebeltes Fenster bzw. eine aufgehebelte Terrassentür zeugen von ihrer Arbeitsweise. Anschließend durchsuchten sie die Wohnungen und entkamen mit Schmuck, Bargeld, Sparbüchern und Armbanduhren. In Neuss-Norf hebelten Einbrecher am Samstag (07.12.) zwischen 15:20 Uhr und 22:15 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Reihenhauses an der Lippestraße auf. Zur erlangten Beute gehörten neben Bargeld, auch diverse Schmuckstücke.

In Neuss-Vogelsang traf es am gleichen Tag (07.12.), in der Zeit von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr, ein Einfamilienhaus an der Stingesbachstraße. Massive Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden. Auch hier bestand die Beute aus Schmuck und Bargeld.

Ebenfalls im Neusser Norden wurde die Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Lange Hecke" zum Ziel der Langfinger. Am Samstag (07.12.), in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, drangen Unbekannte nach ersten Erkenntnissen über den Balkon in die Wohnung ein. Die Ermittlungen zur Höhe der erbeuteten Wertgegenstände dauern noch an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Machen Sie ihnen das Leben schwer! Lassen Sie sich vom Team der Kriminalprävention der Polizei beraten. Am Mittwoch, dem 11.12.2019, bieten die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz, um 18 Uhr, einen kostenlosen Vortrag zum Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei in Neuss auf der Jülicher Landstraße 178 an. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Tipps und Termine zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell