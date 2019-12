Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Sonntag, den 08.12.2019, gegen 05:00 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Neuss durch eine aufmerksame Passantin auf einen Verkehrsunfall in Höhe des Friedrich-Ebert Platzes in der Neusser Innenstadt aufmerksam gemacht. Ein Pkw Fahrer hatte auf dem Weg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Reuschenberg mehrere Verkehrseinrichtungen sowie ein fremdes Fahrzeug beschädigt und war flüchtig. Der 28-jährige Unfallfahrer aus Neuss konnte durch die Einsatzkräfte kurz darauf auf der Bergheimer Straße in seinem Kia sitzend angetroffen werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung, deutlich jenseits der Fahrtüchtigkeitsgrenze, musste ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (Ro.)

