Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger Einbrecher hatte drei Haftbefehle offen - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Jüchen (ots)

In der Nacht zum Freitag (06.12.), gegen 03:00 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Einbruch in eine Pizzeria an der Neuenhovener Straße in Jüchen.

Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte ein Anwohner die Beamten. Gleichzeitig beobachtete er einen Mann, der im Lokal verschwand.

Als die ersten Streifenwagen am Tatort eintrafen, hatte der Verdächtige bereits Fersengeld gegeben. Ein Erfolg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife einen 29-jährigen Grevenbroicher, der noch versucht hatte, einen Schraubendreher verschwinden zu lassen, in Höhe der Gubberather Straße stellen. Der Tatverdächtige, gegen den zudem drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach über zwei Jahre wegen Einbruchdiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlagen, wurde festgenommen. Ob er noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommt, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

