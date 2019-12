Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Tabakwaren - Polizei fahndet nach Duo im schwarzen Kombi

Neuss (ots)

In der Nacht zum Nikolaustag (Freitag, 06.12.) drangen bislang unbekannte Einbrecher im Neusser Norden in einen Supermarkt an der Venloer Straße ein.

Anwohner informierten gegen 03:00 Uhr die Polizei. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei maskierte Männer mit einem geschulterten Sack aus dem Markt kamen. Anschließend verschwand das maskierte und dunkel gekleidete Paar in einem schwarzen Kombi über die Peter-Loer-Straße in Richtung Engelbertstraße.

Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen. Weitere Hinweise zu den flüchtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Neuss unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

