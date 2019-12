Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Untersuchungshaft angeordnet

Grevenbroich-Allrath (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3./4.12.) kam es in Grevenbroich zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 44-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Am späten Dienstagabend, gegen 23:10 Uhr, wurde der Polizei zunächst eine Ruhestörung in Allrath gemeldet. Mehrere Personen würden sich lauthals auf der Straße streiten. In einem weiteren Anruf wurde kurz darauf eine Schlägerei gemeldet. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und traf auf dem Gehweg der Neurather Straße auf einen schwerverletzten Mann. Polizeibeamte kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die medizinische Erstversorgung des Verletzten, der Stichwunden aufwies. In unmittelbarer Nähe befanden sich zunächst keine Personen. Der 44-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung und Fahndung nahmen Polizisten einen Verdächtigen im Alter von 34 Jahren vorläufig fest. Nach ersten Einschätzungen war es in einer Wohnung an der Neurather Straße zu einem Streit und in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

Noch in der Nacht wurde unter Leitung der Polizei Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet.

Nach derzeitigen Informationen standen die Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Blutproben wurden durch einen Bereitschaftsarzt entnommen. Die Polizei stellte ein Messer sicher, bei dem es sich um das Tatwerkzeug handelt. Die Beteiligten sind Bulgaren und wohnen zusammen. Vernehmungen erfolgten überwiegend mit Dolmetscher. Nach den bisher geführten Ermittlungen richtet sich ein Tatverdacht gegen den 34-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat am Donnerstag (5.12.) beim Amtsgericht in Mönchengladbach den Erlass eines Untersuchungshaftbefehles wegen Verdachts des versuchten Mordes beantragt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Nach derzeitigem Informationsstand besteht beim Verletzten keine Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

