Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Küchenfenster auf - Zeugen gesucht

Jüchen (ots)

Einbrecher gelangten zwischen Mittwoch (4.12.) und Donnerstagmorgen (5.12.), vermutlich von der Marktstraße aus, in den Garten eines Reihenhauses der "Grünstraße - Neu" und so an das rückwärtige Küchenfenster. Dort schoben sie nach derzeitigen Erkenntnissen das Rollo hoch und hebelten anschließend das Fenster auf. Räume des Hauses wurden durchsucht, mutmaßlich nach Schmuck und Bargeld. Über die tatsächliche Höhe der Beute können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern. Diese werden derzeit ausgewertet. Zudem sucht die Kripo Zeugen, die Verdächtiges im genannten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise bitte an die 02131 300-0.

Wie man Einbrechern wortwörtlich einen Riegel vorschieben kann, erfahren Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

