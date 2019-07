Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Saufutensilien auf dem Schulhof

Overath (ots)

Der Hausmeister hat gestern (24.07.) gegen 08.00 Uhr die Polizei verständigt, da Unbekannte in der Schule an der Perenchiesstraße in verschiedenen Räumen Gegenstände verstreut haben und auf dem Schulhof Utensilien zur Alkoholaufnahme hinterlassen haben.

Am Vorabend (23.07.) gegen 17.00 Uhr hatte der Zeuge seinen Rundgang im Schulgebäude und auf dem Schulhof an der Perenchiesstraße abgeschlossen. Alle Fenster und Türen hatte er vor dem Verlassen ordnungsgemäß geschlossen. Als er gestern Morgen zur Schule kam, fand er auf dem Außengelände verstreut einige Becher, Flaschen, Plastikhandschuhe und Überreste eines Lagerfeuers. Auch Gegenstände für eine sogenannte "Bier Bong" oder "Stürzer" zur schnelleren Aufnahme von Alkohol, lagen darunter. Ebenfalls Musikinstrumente aus der Schule lagen auf dem Schulhof, diese waren beschädigt. Im Gebäude selber waren Türen und Fenster geöffnet worden. Verschiedene Gegenstände lagen auch hier auf dem Boden verstreut. Vermutlich hatten die Täter sich durch Fenster und der Feuertreppe bis auf das Dach des Gebäudes begeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet oder gehört haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

