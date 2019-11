Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf der Ulmer Straße bei der Eissporthalle ereignete. Der 63-jährige Lenker eines BMW befuhr den rechten Fahrstreifen der Ulmer Straße aus Richtung Weingarten und bog an der Einmündung der Ulmer Straße in die Bundesstraße 32 nach rechts in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße 30 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem unbekannten Lenker eines Mercedes-Benz A-Klasse, der auf dem linken Fahrstreifen der Ulmer Straße in die gleiche Richtung fuhr. Der Lenker des Mercedes-Benz setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin

Leicht verletzt wurde eine 29-jährige Fußgängerin, die am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Lerchenweg am Fahrbahnrand stand und hierbei durch die 61-jährige Lenkerin eines Audi A3 angefahren wurde. Die 61-Jährige war offensichtlich zu dicht am Fahrbahnrand gefahren. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw der 61-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Bad Waldsee

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter warfen in der Nacht zum heutigen Freitag im Zeitraum von 00.00 bis 00.30 Uhr in der Biberacher Straße mehrere wegen einer Umleitung aufgestellte Verkehrszeichen auf die Fahrbahn und gefährdeten dadurch den nächtlichen Straßenverkehr. Die Verkehrszeichen wurden durch Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten zur Seite geräumt. Gegen 01.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein weiteres Verkehrszeichen in der Schützenstraße auf der Fahrbahn liege. Hier ergab die Überprüfung der Polizei, dass dieses Verkehrszeichen an einem Fußgängerüberweg heruntergerissen wurde, wodurch der Pfosten, an dem das Verkehrszeichen befestigt war, umgebogen und zerstört wurde. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0, zu melden.

Bad Waldsee - Fronreute - Leutkirch im Allgäu - Wangen im Allgäu

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Mittwoch und am Donnerstag erhielten erneut eine Vielzahl von Bürgern im Landkreis Ravensburg Anrufe von unbekannten Männern, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben, um die Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass eine Einbrecherbande angeblich das Wohngebäude ausgespäht habe und dass die Polizei bei der Sicherung von Wertsachen, Bargeld oder Vermögenswerten helfen könne. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sich die angerufenen Bürger nicht täuschen und verständigten das örtliche zuständige Polizeirevier, den örtlich zuständigen Polizeiposten oder über die Notrufnummer 110 das Polizeipräsidium Konstanz über die jeweiligen Anrufe, die durch die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen jeweils als Einzelstraftat übernommen und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Die Überprüfung der durch die Geschädigten auf ihren Telefonen festgehaltenen Rufnummern mit Vorwahlen aus dem Bereich Freiburg im Breisgau, Konstanz, oder Oberschwaben führte zum Ergebnis, dass diese Rufnummern tatsächlich nicht existent sind und gegenüber den Betroffenen vorgetäuscht werden. In Wangen im Allgäu rief der Unbekannte ausschließlich Geschädigte im Bereich Berger Höhe an und gab sich als "Kommissar Weber von der Kriminalpolizei Kempten" aus.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Wilhelmsdorf

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Der 18-jährige Lenker eines VW-Golf befuhr am heutigen Freitag gegen 07.00 Uhr die Landesstraße 201b aus Richtung Pfrungen in Richtung Ruschweiler und bog bei der Marienkapelle nach links auf die Landesstraße 207a in Richtung Illmensee ab. Hierbei missachtete er den Vorrang des 57-jährigen Lenkers eines Mercedes-Benz A-Klasse, der auf der Landesstraße 201b aus Richtung Ruschweiler in Richtung Pfrungen fuhr. Der 57-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw entstand Sachschaden.

Leutkirch im Allgäu

Angeblicher Mitarbeiter von Microsoft

Ein unbekannter Mann rief am Donnerstag und am heutigen Freitag tagsüber bei insgesamt vier in Leutkirch wohnhaften Frauen an und gab sich in schlechtem Englisch oder in Deutsch mit englischem Akzent als Mitarbeiter von Microsoft aus, der einen Zugriff auf den Computer der Angerufenen erhalten müsse. Die Geschädigten waren über die Betrugsmasche informiert und ließen sich nicht täuschen. Beide erstatteten eine Strafanzeige beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu. In einem der beiden Fälle wurde eine Telefonnummer auf dem Display des Telefons der Geschädigten angezeigt. Die Rufnummer ist nicht existent.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Dass die Geschädigten richtig reagierten, zeigt ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen Leistungen irgendeiner Art angeboten werden.

Aitrach

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag gegen 08.30 Uhr auf der Landesstraße 260 zwischen Maarstetten und Mooshausen ereignete. Der 18-jährige Lenker eines Lkw befuhr die Landesstraße aus Richtung Maarstetten in Fahrtrichtung Mooshausen. Auf der Geraden nach Maarstetten kam ihm der Lenker eines unbekannten Lkw entgegen. Der Lenker dieses unbekannten Lkw hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb es zur Kollision der linken Außenspiegel der beiden Kraftfahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Maarstetten fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Unfallschadens zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerstachen im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag an zwei im Auwiesenweg geparkten Pkw von Anwohnern jeweils zwei Autoreifen und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0, zu melden.

