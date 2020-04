Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall nach Überholvorgang- Motorrad kommt von Fahrbahn ab

Herford (ots)

(sls) Auf der Braker Straße in Herford kam es am Montagnachmittag (20.4.) zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Waldstraße. Gegen 16.10 Uhr befanden sich mehrere Fahrzeuge in Richtung Bielefeld. Es entstand eine Fahrzeugschlange, da das vordere Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer aus Herford befand sich direkt hinter dem langsam fahrenden Fahrzeug und beabsichtige dieses zu Überholen. Zum gleichen Zeitpunkt beschleunigte der Fahrer einer Harley-Davidson sein Motorrad, um als Vierter in der Fahrzeugreihe ebenfalls die vor ihm fahrenden drei Fahrzeuge zu überholen. Als sich der 39-jährige Motorradfahrer aus Bielefeld in Höhe des Opel-Fahrers befand, scherte dieser dannn ebenfalls zum Überholen aus. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Bielefelder nach links von der Fahrbahn ab kam und stürzte. Der 39-Jährige Harley-Fahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

