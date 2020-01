Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des 12.01.2020 kam ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Golf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach teilweise das Geländer der Struthbrücke. Hierdurch entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Als Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Außerdem erwartet den Fahrer nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@rlp.de zu wenden.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

