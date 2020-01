Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Media Markt

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020, kam es in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Media Marktes in Idar-Oberstein. Ein geparkter schwarzer Nissan wurde vermutlich von einem weißen Pkw touchiert. Der oder die Fahrer/-in hat sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

