Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Idar-Oberstein (ots)

Nach der Silvesternacht, am 01.01.2020, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung in der Straße Weissborr. Hier wurde durch unbekannte Täter das Glas der Eingangstüre zu dem Mehrfamilienhaus im Weissborr 14 zerstört. Vermutlich wurde das Glas im unteren Bereich der Tür eingetreten.

