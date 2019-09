Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Geschäfte eingebrochen

Borken (ots)

In zwei Geschäftsräume am Dülmener Weg in Borken sind Unbekannte am Wochenende eingedrungen. Sie erbeuteten in beiden Fällen geringe Summen Bargeld. Im ersten Fall hatte sich die Täter zwischen Sonntag, 23.00 Uhr, und Montag, 05.15 Uhr, mit Gewalt Zugang in ein Gartencenter verschafft. Die Tatzeit für den zweiten Fall liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr: Dabei waren die Täter in ein Blumenhaus gelangt, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

