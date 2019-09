Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Kindergarten eingedrungen

Isselburg (ots)

In einen Kindergarten sind Unbekannte am Sonntag in Isselburg eingedrungen. Wie sie in das Gebäude an der Straße "An der Kranenweide" gelangten, steht noch nicht fest. Im Inneren durchsuchten die Täter verschiedene Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ließ sich noch nicht sagen, ob und was die Unbekannten entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell