Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Randaliert und Reizgas verschossen

Rhede (ots)

Reizgas hat ein 40 Jahre alter Mann am Sonntag in Rhede verschossen und dabei mehrere Personen leicht verletzt. Der Rheder hatte am frühen Nachmittag in seiner Wohnung randaliert und dabei mehrfach mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster in die Luft gefeuert. Außerhalb des Hauses hatten sich drei Unbeteiligte aufgehalten, die das bei den Schüssen freigesetzte Reizgas einatmeten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den renitenten 40-Jährigen überwältigen. Sie zogen die Feuerwehr hinzu, da die Wohnräume des Mannes mit Reizgas belastet waren. Der Rheder kam auf freiwilliger Basis in eine psychiatrische Einrichtung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell