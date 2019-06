Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Unfallhelfer holen Frau aus Pkw - Fahrzeug geht in Flammen auf ++ Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht! - Daimler durchbricht Holzzaun und Mauer ++ Täter ertappt - Münzgeldautomaten aufgebrochen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 06.06.2019 ++

Lüneburg

Scharnebeck - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht! - Daimler durchbricht Holzzaun und Mauer

Nachdem ein Pkw Daimler in den Abendstunden des 05.06.19 in der Echemer Straße einen Holzzaun und eine Steinmauer durchbrochen hat, sucht die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls, da die Ermittlungen zum Fahrer des Fahrzeugs noch andauern. Eine 51-Jährige will das Fahrzeug gegen 20:15 Uhr gesteuert haben und sei dann aufgrund eines Lenkmanövers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Aufgrund verschiedenen Indizien gibt es Zweifel an der Fahrereigenschaft der 51-Jährigen, so dass die Polizei Zeugen des Vorfalls bittet, sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Täter ertappt - Münzgeldautomaten aufgebrochen

Einen 40-Jährigen konnte die Polizei nach dem Einsatz eines 27 Jahre alten Zeugen in den frühen Morgenstunden des 06.06.19 nach dem Aufbruch eines Münzgeldautomaten auf dem Tankstellengelände in der Bleckeder Landstraße vorläufig festnehmen. Der 40-Jährige wurde gegen 04:45 Uhr auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen einer Vielzahl von weiteren gleichgelagerten Taten in Lüneburg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Fahrraddiebe in die Flucht geschlagen - Tatmittel: Bolzenschneider

Zwei männliche Fahrraddiebe konnte ein 47-Jähriger in den Nachtstunden zum 06.06.19 in der Goethestraße in die Flucht schlagen. Der Mann hatte zufällig gegen 00:10 Uhr durch sein geöffnetes Fenster im Straßenbereich Geräusche wahrgenommen und bemerkte die Täter, die mit einem Holzschneider ein Seilschloss seines gesicherten Fahrrads durchtrennten. Der Lüneburger begab sich nach draußen und sprach die Männer an, die ohne Fahrrad unerkannt die Flucht ergriffen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen/Lüneburg - Polizei warnt vor Enkeltrick-Anrufern

Zu mehreren Anrufen mit Bezug auf einen möglichen Enkeltrick kam es in den Nachmittagsstunden des 05.06.19 im Bereich Brietlingen und Lüneburg. Eine hochdeutsch sprechende Frau hatte sich bei Senioren als Angehörige/Nicht ausgegeben. Dabei bräuchte sie dringend Hilfe und später auch Geld. Die Senioren wurden argwöhnisch und sprachen mit "richtigen" Angehörigen, so dass die Vorfälle der Polizei gemeldet wurden. "Richtig so!"

Amelinghausen - ohne Fahrerlaubnis mit "altem" Versicherungskennzeichen unterwegs

Einen 34 Jahre alten Lüneburger stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.06.19 Zum Lopautal mit einem Kleinkraftrad. Die Kontrolle gegen 17:00 Uhr ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und das Versicherungskennzeichen bereits aus dem Jahr 2012 stammte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dahlenburg - auf Bus aufgefahren

Auf einen Bus fuhr ein 55 Jahre alter Fahrer eines Pkw Volvo aufgrund Unachtsamkeit in den Morgenstunden des 05.06.19 auf der Bundesstraße 216 auf. An beiden Fahrzeugen entstand gegen 09:45 Uhr Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - 93 Verstöße auf der Ostumgehung

Insgesamt 93 zu schnelle Fahrzeugführer ertappte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 05.06.19 bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Lüneburger Ostumgehung - Bundesstraße 4/209. Der Tagesspitzenreiter lag bei 137 statt erlaubten 100 km/h.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - mit Straßenbaum kollidiert - Unfallzeugin und weitere Helfer holen Verunfallte aus Pkw - Fahrzeug geht in Flammen auf

Mehrere Ersthelfer verhinderten nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 260 in den Nachmittagsstunden des 05.06.19 Schlimmeres. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW war gegen 15:00 Uhr alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache zwischen Großwitzeetze und Trabuhn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Die Frau war mit den Beinen im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch eine 34 Jahre alte Unfallzeugin sowie weitere Ersthelfer aus dem Wrack befreit werden. Das Fahrzeug ging in der Folge durch einen Motorbrand in Flammen auf. Die 18-Jährige erlitt eine Beinfraktur und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Lüneburg geflogen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Dannenberg - "geschlagen worden"

Leichte Verletzungen erlitt ein 29 Jahre alter türkischer Staatsbürger in den Abendstunden des 05.06.19 im Bereich eines Imbisses in der Schloßgrabenstraße. Der angetrunkene Mann war gegen 21:00 Uhr von zwei anderen Männer geschlagen worden. Einen der Täter, einen 23 Jahre alten syrischen Staatsbürger, konnte die Polizei noch vor Antreffen. Der zweite Täter verschwand, als die Beamten die Männer trennen mussten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Uelzen - betrunken unterwegs - mit 1,5 Promille am Steuer

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler aus Osnabrück stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 06.06.19 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten gegen 01:45 Uhr einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest. Die Polizei beendete die Fahrt und stellte den Führerschein des Mannes im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Uelzen - aufgefahren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mazda in den Nachmittagsstunden des 05.06.19 in der Greyerstraße. Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up war gegen 17:30 Uhr infolge Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden rechts abbiegenden Mazda aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Uelzen, OT. Hansen - Siloballen beschädigt

Insgesamt fünf Silageballen beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 06.06.19 auf einem Feld unweit der Gerdauer Straße. Parallel wurden auch die Fensterscheiben einer angrenzenden Wohnhütte eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen/Ebstorf/Uelzen/Lüneburg - "Klemmbrettbetrüger/ -Trickdiebe" ++ Polizei warnt ++ "Schauen Sie genau, wem Sie etwas spenden!" ++

Insbesondere vor Trickdieben bzw. sog. Klemmbrettbetrügern warnt aktuell die Polizei nach mehre-ren Vorfällen im Verlauf des 05.06.19 in Bad Bevensen, Uelzen und Lüneburg. Mehrere Frauen hatten im Klemmbrettern "bewaffnet" Passanten angesprochen und um Spenden gebeten. Nach-dem Passanten die Situation nicht ganz geheuer war, wurde jeweils die Polizei alarmiert, so dass die Personen noch vor dem Eintreffen der Beamten verschwanden und später an anderen Orten wieder auftauchte. Die Polizei der Region mahnt zur Umsicht. "Gehen Sie nicht auf die Bettelversuche ein!" ... da in der Vergangenheit oftmals die betroffenen Personen Opfer von Trickdiebstählen wurden. Tragen Sie parallel Ihre Wertsache in verschlosse-nen Taschen am Körper (auch beim Einkauf). Bei entsprechende Vorkommnissen alarmieren Sie die Polizei; auch über 110.

