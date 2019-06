Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Senior aus Altenheim verschwunden ++ Suchmaßnahmen bis dato erfolglos ++ "Wer sah 74-Jährigen?" ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Dannenberg

Nach einem 74 Jahre alten Senior suchen Polizei und Rettungskräfte seit den Abendstunden des 04.06.19. Der Senior war (nicht zum ersten Mal) in den Abendstunden des 04.06. durch einen Notausgang aus einem Altenheim in der Lüchower Straße verschwunden. Der Mann ist an Demenz erkrankt und benötigt Medikamente. Suchmaßnahmen noch in den Abendstunden durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, der Feuerwehr Dannenberg sowie Suchhunde und mit einem Polizeihubschrauber führten nicht zum Auffinden des Mannes. Der Senior (scheinbares Alter: 65 Jahre) trägt eine Jogginghose sowie ein dunkel grünes T-Shirt. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

