Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ vermisster 16-Jähriger wieder da ++ mit Cannabis ins Gerichtsgebäude - Mann wird aggressiv und schlägt um sich ++ Krankenfahrstuhlfahrer übersehen - leicht verletzt ++ "das passte nicht" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.06.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg/Fulda - vermisster 16-Jähriger wieder da - Leon meldet sich

Der 16 Jahre alte vermisste Leon ist wieder da. Nachdem Eltern und Polizei nach Jugendliche, der bereits Anfang Februar aus einer Jugendeinrichtung in Lüneburg abgehauen war, suchten, meldete sich dieser in den letzten Tagen. Leon war nachts aus einer Einrichtung in Lüneburg abgehauen. Sein Verschwinden hatte der Jugendliche zuvor vorbereitet. In den Wochen und Monaten nach dem Verschwinden fiel Leon mehrfach in der örtlichen Szene von Lüneburg und der Region Fulda (Hessen) auf. Er befindet sich aktuell in Obhut seiner Familie in Fulda mit direktem Kontakt zu seiner Familie.

Lüneburg, OT. Wilschenbruch - junge Mann landet im Gebüsch - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall mit widersprüchlichen Angaben in den späten Abendstunden des 03.06.19 im Bereich der Amselbrücke, Amselweg, sucht die Polizei mögliche Zeugen. Ein 29-Jähriger war nach eigenen Angaben nach einer Auseinandersetzung mit vermutlich drei Personen gegen 22:45 Uhr von der Brücke aus im Dickicht gelandet. Er erlitt leichte Verletzungen und musste in der Folge ärztlich behandelt werden. Gegenüber der Polizei gab der 29-Jährige, der nicht aus der Region stammte, erst falsche Angaben zu seinen Personalien. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen konnten die Beamten jedoch die Identität, des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes klären. Die Ermittlungen zu dem Ablauf des Vorfalls und den Hintergründen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit Cannabis ins Gerichtsgebäude - Mann wird aggressiv und schlägt um sich

Keine gute Idee war der Besuch eines 41 Jahre alten türkischen Staatsbürgers aus Lüneburg in den Morgenstunden des 04.06.19 im Amtsgericht Lüneburg. Der bereits polizeilich bekannte Lüneburger wollte/musste gegen 10:00 Uhr an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen und wurde im Eingangsbereich durch Justizbeamte kontrolliert. Dabei wurde ein Klemmleistenbeutel mit Cannabis bei dem 41-Jährigen festgestellt. Der Lüneburger wurde daraufhin aggressiv, schlug um sich und verletzte einen Justizbeamten am Arm. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bleckede - Einbruch ins Fährhaus - keine Beute

Eine Scheibe des Obergschosses im Bleckeder Fährhaus in der Elbstraße schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 25.05. bis 03.06.19 vermutlich mit einem Stein ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude, nahmen jedoch nichts mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-97891-0, entgegen.

Lüneburg - Parkdeckschranke beschädigt

Die Schranke eines Parkdecks Hinter der Saline beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 31.05. bis 03.06.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barum - "Wer schlägt geht!" - Häusliche Gewalt

Für zehn Tage aus der Wohnhaus verwies die Polizei einen 55Jjahre alten Mann. Dieser hatte in den Nachmittagsstunden des 03.06.19 versucht mehrfach seine Frau zu schlagen und sie von hinten zu treten. Die alarmierte Polizei musste gegen 17:00 Uhr einschreiten und neben dem eingeleiteten Strafverfahren eine Wegweisung aussprechen.

Artlenburg - Einbruch in Gaststätte - Sparkasten und Alkohol erbeutet

In eine Gaststätte in der Große Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 04.06.19 ein. Die Täter hatten gegen 02:15 Uhr eine Tür aufgebrochen und im Gebäude u.a. den Sparkasten, Küchenmaschinen sowie Alkohol erbeutet. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Betrunkener randaliert - Platzverweis

Nicht zum ersten Mal fiel ein betrunkener 34-Jähriger in den späten Abendstunden des 03.06.19 negativ auf. Der Dannenberger hatte unter Alkoholeinfluss (2,7 Promille) Am Markt lautstark herumgeschrien und gestört. Polizeibeamte sprachen dem Mann einen Platzweise für den Innenstadtbereich aus.

Wustrow - Fensterscheibe von Schulgebäude beschädigt

Vermutlich mit einem Gegenstand schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 29.05. bis 03.06.19 die äußere Fensterscheibe eines doppelverglasten Fensters an der Grundschule Mühlensteg ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Zeetze - Harvester angegangen - Werkzeug weg

Einen im Waldgebiet Löschteich - Heidkruger Weg - abgestellten Harvester brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 01. und 03.06.19 auf. Die Täter konnten aus einem Fach Werkzeuge erbeuteten, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-20732, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Krankenfahrstuhlfahrer übersehen - leicht verletzt

Einen 69-Jährigen mit einem Krankenfahrstuhl übersah eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den Morgenstunden des 03.06.19 an einem Fußgängerüberweg in der Oldenstädter Straße. Die Frau kollidierte gegen 10:30 Uhr seitlich mit dem Krankenfahrstuhl. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Uelzen - "das passte nicht" - beim Rangieren Schilder beschädigt

Die Bahnunterführung Bahnhofstraße wollte ein 53 Jahre alter rumänischer Lkw-Fahrer in den späten Nachmittagsstunden des 03.06.19 passieren. Da die Höhe des Lkw Renault die Durchfahrtsmaße überschritt, musste der Lkw das Vorhaben abbrechen und rückwärts rangieren. Trotz Vollsperrung durch die Polizei und Einweisung beschädigte der 53-Jährige beim Rangieren zwei Verkehrszeichen, so dass ein Sachschaden von gut 700 Euro entstand. Kurz zuvor hatte der Lkw-Fahrer bereits in der Mühlenstraße zwei Holzpoller und die Gehwegpflasterung kaputtgefahren.

Eimke - Kollision mit Radfahrendem Kind - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 10-Jähriger in den Morgenstunden des 02.06.19 im Wiesenweg bei der Kollision mit einem Pkw BMW eines 62-Jährige. Der BMW-Fahrer hatte gegen 10:00 Uhr das Gebot "rechts-vor-links" missachtete und den Junge mit seinem Fahrrad übersehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Uelzen - Pkw aufgebrochen - keine Beute

Die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Zimmermannstraße abgestellten Pkw Fiat Panda zerstörten Unbekannte im Zeitraum vom 02. auf den 03.06.19. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Eimke - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 03.06.19 in der Salzwedeler Straße. Dabei waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell