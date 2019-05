Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wem gehört das Fahrrad? Polizei sucht Fahrradbesitzer

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes in Jössen hinterließ der Täter vermutlich ein anderes Fahrrad vor Ort. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise.

Als die Polizei am 1. April den Diebstahl eines E-Bikes in der Straße "Jesser Höpen" in Petershagen aufnahm, stellten die Einsatzkräfte ein am Tatort zurückgelassenes Fahrrad fest. Hierbei handelt es sich um ein blaues Damenrad der Marke "Weserkrone". Wenige Tage später konnte die Polizei den mutmaßlichen Dieb des E-Bikes festnehmen. Auch das Fahrrad konnte sichergestellt werden. Hinweise zum Damenrad bitte an die Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell