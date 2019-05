Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision von zwei Transportern

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Dehmer Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Transporter miteinander kollidiert. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen.

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Petershäger in einem Ford Transporter die Fahrbahn in Richtung Porta Westfalica und bremste verkehrsbedingt ab, um nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem ihm nachfolgenden Renault Transporter mit einem Fahrer (34) aus Enger. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich sowohl die beiden Beifahrerinnen (70, 63) des Fords, als auch der Renault-Fahrer. Während sich dieser nach dem Unfall selbständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, brachte man die beiden verletzten Frauen in das Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt. Der Renault wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro ein.

